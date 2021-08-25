Между "Барселоной" и Умтити произошел конфликт

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Между "Барселоной" и Умтити произошел конфликт

Фото: инстаграм Самуэля Умтити/Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" пришло в ярость от поведения французского защитника Самуэля Умтити, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, в клубе недовольны решением Умтити остаться в команде. Француз отказывает даже рассматривать предложения от других клубов. В ближайшее время стороны проведут еще один раунд переговоров. Если Умтити по-прежнему не изменит свою позицию, то к нему могут быть применены радикальные меры.

В прошлом сезоне 27-летний Умтити провел за "Барселону" 16 матчей. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Встанут на колени , поцелуют ботинок ( Лапорта лично ) попросят прощения и выпишут бонус.Иное будет считаться проявлением дискриминации и ксенофобских замашек!Вискас Эль Барса!

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