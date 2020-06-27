Между двумя победами "Ливерпуля" в чемпионате Англии уместилось 2,3 миллиарда человек и куча моделей iPhone: английские СМИ вспоминают, каким был мир при прошлом чемпионстве "скаузеров"
"Ливерпуль" доминировал в английском футболе в 70-ых и 80-ых, собирая чемпионства чаще, чем все остальные клубы лиги вместе взятые. В сезоне 1989/90 Кенни Далглиш привел "красных" к титулу в статусе играющего тренера (выходил на поле в 39 играх). Невероятно, но свой следующий титул чемпиона Англии "Ливерпуль" поднял только через 30 лет! Что изменилось в мире за это время?
В тот год последнего чемпионства "Ливерпуля" "Манчестер Юнайтед" провел одну из худших кампаний под руководством Алекса Фергюсона и финишировал 13-м месте с отрицательной разницей голов. Вице-чемпионом стала "Астон Вилла", а лучшим бомбардиром сезона – Гари Линекер, с которым "Тоттенхэм" обошел предыдущего чемпиона – "Арсенал". Английский футбол тогда варился сам в себе – клубы получили 5-летний запрет на участие в турнирах УЕФА из-за Эйзельской трагедии. Срок коллективного бана как раз завершался, но "Ливерпуль" имел строгое наказание и еще год должен был отсидеть без Кубка Чемпионов.
Сильнейшими на континенте были итальянские команды. "Милан" Арриго Сакки выиграл Кубок Чемпионов, "Ювентус" завоевал Кубок УЕФА, а "Сампдория" победила в Кубке Обладателей Кубков. "Реал" взял 25-й титул чемпиона Испании, "Бавария" привычно выиграла Бундеслигу (некоторые вещи совсем не меняются!), а Марадона привел "Наполи" к триумфу в Серии "А". "Ювентус" сделал Роберто Баджо самым дорогим футболистом мира, выкупив его у "Фиорентины" за сумму, эквивалентную 8 миллионам фунтов. Сегодня этот рекорд побит в невероятное количество раз!
ФРГ победила на чемпионате мира 1990, обыграв в финале Италию. Капитан немцев Лоттар Маттеус получил в том году Золотой мяч, а Германия – воссоединилась. Пала Берлинская стена, завершалась "холодная война", разваливался СССР, в мире начинались новые политические процессы. Легендарная Маргарет Тэтчер добывала последние месяцы во главе британского правительства. Нельсона Манделу выпустили из заключения – ЮАР отходила от апартеида. Китай и близко не был такой силой в экономике, как сейчас.
Опубликованы культовые "Симпсоны", вышел на экраны знаменитый телесериал "Твин Пикс", впервые показали фильм "Один дома". В топе британского чарта оказалась Мадонна с песней Vogue, молодежь неистовствовала от новых хитов Depeche Mode – Personal Jesus, Enjoy the Silence. Модно было носить усы – в частности, и среди футболистов. Жизнь кипела без Интернета. Люди бежали по утреннюю газету, чтобы узнать, как завершился матч. Фаны в других странах на следующий день ждали новостей, чтобы получить известие о чемпионстве "Ливерпуля". Никто не имел смартфонов, а компания Microsoft как раз выпустила Windows 3.0, что считалось большим прорывом. Facebook и Twitter еще не были даже в планах.
Все очень изменилось с момента предыдущего чемпионства Ливерпуля! Население Земли выросло на 2,3 миллиарда человек, появились 33 новые страны, выпустили 19 моделей iPhone. Начали использовать валюту евро – до Великобритании она так и не дошла, зато сама Великобритания оформила Brexit. Серьезные изменения претерпел и футбол: реформы правил для вратарей, "золотые" и "серебряные" голы, приход в индустрию космических денег, внедрение VAR... "Ливерпуль" выиграл уже не просто чемпионат Англии, а Премьер-лигу – самое популярное и элитное первенство мира.
С 1990 "красных" возглавляли 8 различных тренеров, которые до этой недели выигрывали что угодно (Кубок Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов, Кубок УЕФА), только не АПЛ. Ближе всех подобрался Брендан Роджерс – в сезоне 2013/14 все решило эпическое падение Стивена Джеррарда (на самом деле, не оно, но оно стало символом потери чемпионства). 6 клубов стали чемпионами Премьер-лиги раньше "Ливерпуля", а Алекс Фергюсон сбросил "скаузеров" с их трона самой титулованной команды Англии, установив эпоху доминирования "Манчестер Юнайтед". И вот сейчас, спустя почти 11 000 дней, Юрген Клопп вернул "Ливерпуль" в чемпионское кресло, Юрген Клопп снова надел на "Ливерпуль" английскую корону, Юрген Клопп официально сделал "Ливерпуль" сильнейшей командой АПЛ. Когда "красные" поднимали над головой трофей в 1990-м, нынешний капитан Джордан Хендерсон (как и 85% команды) еще не родился, а 22-летний правый защитник Юрген Клопп как раз переходил в "Майнц" – пожалуй, главный клуб в его жизни. Теперь они подарили долгожданное счастье "Ливерпулю" и семье "скаузеров" по всему миру.
1990-2020.— B/R Football (@brfootball) June 25, 2020
Liverpool's 30-year wait for a league title is over. pic.twitter.com/9MXENLCCXC
*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18