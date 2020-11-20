Между Фати и "Барселоной" возникли разногласия касательно срока действия контракта

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Между Фати и "Барселоной" возникли разногласия касательно срока действия контракта

Руководство "Барселоны" и нападающий Ансу Фати расходятся в оценке срока контракта, заключённого год назад.

По информации Mundo Deportivo, представители футболиста настаивают, что соглашение рассчитано до июня 2022 года.

Клуб, в свою очередь, исходит из того, что договор действительно истекает в 2022-м, но в нём есть опция автоматического продления на два сезона.

Разногласия возникли из-за различной трактовки статьи регламента ФИФА, согласно которой игроки младше 18 лет не могут заключать контракты более чем на три года. На момент подписания документов Фати было 17.

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