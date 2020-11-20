Между Фати и "Барселоной" возникли разногласия касательно срока действия контракта
Руководство "Барселоны" и нападающий Ансу Фати расходятся в оценке срока контракта, заключённого год назад.
По информации Mundo Deportivo, представители футболиста настаивают, что соглашение рассчитано до июня 2022 года.
Клуб, в свою очередь, исходит из того, что договор действительно истекает в 2022-м, но в нём есть опция автоматического продления на два сезона.
Разногласия возникли из-за различной трактовки статьи регламента ФИФА, согласно которой игроки младше 18 лет не могут заключать контракты более чем на три года. На момент подписания документов Фати было 17.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14