Между Гончаренко и Мусой возник конфликт

Теги цска москвавиктор гончаренкоахмед муса

Между Гончаренко и Мусой возник конфликт

Между главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко и форвардом Ахмедом Мусой возник конфликт.

25-летний нигериец не пожал руку наставнику команды после замены во втором тайме матча чемпионата России против "Динамо".

После этого Гончаренко сам подошёл к Мусе и, судя по всему, накричал на него.

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