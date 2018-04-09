Между Гончаренко и Мусой возник конфликт

Между главным тренером ЦСКА Виктором Гончаренко и форвардом Ахмедом Мусой возник конфликт.

25-летний нигериец не пожал руку наставнику команды после замены во втором тайме матча чемпионата России против "Динамо".

После этого Гончаренко сам подошёл к Мусе и, судя по всему, накричал на него.

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