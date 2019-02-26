Между игроками "Челси" произошел раскол из-за действий Кепы в матче с "Манчестер Сити"

Испанские игроки "Челси" Сесар Аспиликуэта, Педро и Маркос Алонсо выразили поддержку своему соотечественнику голкиперу Кепе Аррисабалаге из-за его действий в финальном матче Кубка английской лиги с "Манчестер Сити" (0:0, по пенальти 3:4), сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, испанцы считают, что Кепа повел себя правильно, отказавшись замениться в конце дополнительного времени. Напомним, что главный тренер "Челси" Маурицио Сарри хотел выпустить на поле Вилли Кабальеро, но Кепа отказался покинуть поле.

При этом, Сарри поддерживают Кабальеро, Давид Луис, Жоржиньо и Гонсало Игуаин.

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