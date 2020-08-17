Между игроками "Манчестер Юнайтед" произошёл конфликт во время матча с "Севильей"

В рамках 1/2 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" проиграл "Севилье" со счётом 1:2.

Второй гол соперника спровоцировал конфликт между двумя футболистами "красных дьяволов" - защитником Виктором Линделефом и хавбеком Бруну Фернандешем.

Швед и португалец спорили о том, кто из них виноват во взятии ворот "МЮ", которое стало решающим в поединке.

Напомним, что в финале Лиги Европы "Севилья" сыграет с "Интером" или "Шахтёром".

Не пропустите: Сульшер высказался о вылете из Лиги Европы от "Севильи". | http://soccernews.ru