Между игроками "Манчестер Юнайтед" вспыхнул конфликт

Атмосфера в раздевалке "Манчестер Юнайтед" оставляет желать лучшего, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, после разгрома от "Эвертона" (0:4) игроки "красных дьяволов" конфликтовали друг с другом. Отдельные футболисты обвиняли партнёров по команде в позорном поражении.

Ситуацию пытался успокоить главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер. Норвежец проводил со своими подопечными разъяснительную беседу в течение 30 минут.

После 34 сыгранных матчей "Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В среду им предстоит сразиться в дерби с "Манчестер Сити".

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