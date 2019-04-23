Между игроками "Манчестер Юнайтед" вспыхнул конфликт

1 Теги манчестер юнайтедэвертонуле гуннар сульшер

Между игроками "Манчестер Юнайтед" вспыхнул конфликт

Атмосфера в раздевалке "Манчестер Юнайтед" оставляет желать лучшего, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, после разгрома от "Эвертона" (0:4) игроки "красных дьяволов" конфликтовали друг с другом. Отдельные футболисты обвиняли партнёров по команде в позорном поражении.

Ситуацию пытался успокоить главный тренер "МЮ" Уле Гуннар Сульшер. Норвежец проводил со своими подопечными разъяснительную беседу в течение 30 минут.

После 34 сыгранных матчей "Юнайтед" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. В среду им предстоит сразиться в дерби с "Манчестер Сити".

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Комментарии

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ilyanazagorsk

Все хотят красивое тело, но на это нужно время и усилия. Но недавно все изменилось и теперь что бы подкачаться, убрать пузо и бока и просто скинуть пару кг. не нужно сидеть на диетах и заниматься спортом. Я вот за 2 недели убрал пузо и подкачал пресс, а жена за неделю убрала бока и пару кг. и это все без химии и усилий и цена вопроса копеечная.Вот читайте как это сделать----- http://most.tk/nnblog

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