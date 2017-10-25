Между Коутиньо и Клоппом серьезно ухудшились отношения

Между полузащитником английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и главным тренером его команды Юргеном Клоппом серьезно ухудшились отношения.

Как информирует sport.es, наставник "красных" остался недоволен тем, что 25-летний хавбек намерен сменить клубную прописку уже в зимнее трансферное окно. Бразилец же укоряет Клоппа в том, что тот препятствует его переходу в каталонскую "Барселону".

Напомним, "Ливерпуль" уже назвал цену на Коутиньо. | soccernews.ru