Между лидером "Реала" и президентом клуба произошел серьезный конфликт

1 Теги реал мадридсерхио рамосфлорентино перес

Между лидером "Реала" и президентом клуба произошел серьезный конфликт

Между защитником мадридского "Реала" Серхио Рамосом и президентом клуба Флорентино Пересом произошел серьезный конфликт после вылета королевского клуба из Лиги Чемпионов, сообщает AS.

По сведениям издания, после матча с "Аяксом" (1:4) Перес посетил раздевалку команды и жестко раскритиковал футболистов, назвав их игру "позорной". В ответ на это Рамос обвинил президента в плохом планировании, обвинив его в провале команды. Кроме того, Рамос заявил президенту, что готов покинуть клуб, если ему заплатят компенсацию.

32-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. Всего он провел за королевский клуб 603 матча, забил 84 мяча и отдал 39 голевых передач.

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Я понимаю Рамоса сейчас заклюют тут, но он прав, он реально много сделал и главное всеми путями и отдачей и подлыми поступками и все ради команды.

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