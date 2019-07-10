Между "Локомотивом" и Тарасовым возник финансовый спор

1 Теги локомотив москвадмитрий тарасов

Между "Локомотивом" и Тарасовым возник финансовый спор

"Локомотив" отказывается оплачивать полузащитнику Дмитрию Тарасову лечение и реабилитацию после травмы, сообщают российские СМИ.

Футболист получил повреждение в последнем матче за "железнодорожников". Ему пришлось перенести операцию. Обошлось это в 23 тысячи евро.

Хавбек обратился к руководству московского клуба с просьбой возместить траты, однако те ответили отказом, акцентировав внимание на том, что его контракт подошёл к концу.

32-летний Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года, сыграл 188 матчей, забил 12 голов и сделал 10 ассистов.

Не пропустите: Гендиректор "Локомотива" разочарован решением Кварацхелии уйти в "Рубин". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

jugulator
Пьянь

Что-то дороговато вышла операция и реабилитация.

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" включился в борьбу за Рамиреса

"Спартак" включился в борьбу за Рамиреса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов