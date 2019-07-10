Между "Локомотивом" и Тарасовым возник финансовый спор

"Локомотив" отказывается оплачивать полузащитнику Дмитрию Тарасову лечение и реабилитацию после травмы, сообщают российские СМИ.

Футболист получил повреждение в последнем матче за "железнодорожников". Ему пришлось перенести операцию. Обошлось это в 23 тысячи евро.

Хавбек обратился к руководству московского клуба с просьбой возместить траты, однако те ответили отказом, акцентировав внимание на том, что его контракт подошёл к концу.

32-летний Тарасов выступал за "Локомотив" с 2010 года, сыграл 188 матчей, забил 12 голов и сделал 10 ассистов.

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