Между Месси и Пике произошел конфликт

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Между Месси и Пике произошел конфликтКак информирует испанская пресса, между лидерами "Барселоны" Лионелем Месси и Жераром Пике произошел небольшой конфликт.

Сообщается, что ведущий бомбардир "сине-гранатовых" остался недоволен позицией, которой придерживается 30-летний бек относительно вопроса независимости Каталонии. По мнению аргентинца, Пике уже едва не навредил команде, когда выступал за то, чтобы не играть матч 7-го тура Ла Лиги против "Лас-Пальмаса". Дальнейшее же отстаивание своих политических убеждений игроком обороны, как считает Месси, может обернуться для "Барсы" другими негативными моментами в выездных играх.

Напомним, Гвардиола назвал Месси лучшим игроком в истории. | soccernews.ru

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