Между Озилом и Эмери произошел конфликт во время финала Лиги Европы

Хавбек "Арсенала" Месут Озил раскритиковал наставника команды Унаи Эмери во время финала Лиги Европы.

Как сообщает Hurriyet, Озил был недоволен своей заменой на 78-й минуте матча и покидая поле он сказал Эмери: "Ты не тренер".

Напомним, что в финале Лиги Европы "канониры" с крупным сетом проиграли "Челси" (1:4).

Соглашение Озила с клубом рассчитано до 2021 года. В минувшем сезоне он провел 35 игр, в которых забил 6 голов и отдал 4 ассиста.

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