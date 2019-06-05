Между Пересом и Зиданом возникли разногласия по поводу одного из летних трансферов

Президент "Реала" Флорентино Перес и наставник команды Зинедин Зидан не могут прийти к согласию по поводу усиления полузащиты во время летнего трансферного окна.

Как сообщает AS, руководитель королевского клуба настаивает на покупке Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма", а тренер лоббирует приобретение Поля Погба из "Манчестер Юнайтед".

Перес считает, что переход датчанина несёт меньше рисков - он стоит дешевле, чем француз, а его профессионализм и репутация только улучшат имидж "бланкос".

Однако Зидан уверен, что Погба больше подходит под его тактическую модель, а поведение игрока не особо волнует тренера.

Стоит отметить, что за хавбека "МЮ" мадридцам придётся заплатить не менее 150 миллионов евро, а Эриксен обойдётся им примерно в два раза дешевле.

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