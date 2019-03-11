Между Рамосом и Марсело произошел конфликт на тренировке "Реала"

Теги реал мадридсерхио рамосмарсело

Между Рамосом и Марсело произошел конфликт на тренировке "Реала"

Защитники "Реала" Серхио Рамос и Марсело поругались на тренировке, сообщает Marca.

По сведениям издания, Рамосу не понравилось, что Марсело слишком эмоционально отпраздновал гол в двухстороннем матче. В связи с этим испанец накинулся с упреками на бразильца. Впрочем, Марсело ответил, что он всегда так празднует взятие голов. Разгореться конфликту не дали другие игроки "Реала".

Через некоторое время Рамос и Марсело помирились.

В нынешнем сезоне 32-летний Рамос провел 39 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал две результативные передачи. На счету 30-летнего Марсело три мяча и четыре голевые передачи в 24 поединках.

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