Между Рамосом и Пике произошёл конфликт

Защитники сборной Испании Серхио Рамос и Жерар Пике поругались из-за ситуации вокруг референдума о независимости Каталонии, сообщает AS.

По сведениям издания, капитан мадридского "Реала" обвинил защитника "Барселоны" в дестабилизации настроений в национальной команде.

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