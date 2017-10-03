Между Рамосом и Пике произошёл конфликт
Защитники сборной Испании Серхио Рамос и Жерар Пике поругались из-за ситуации вокруг референдума о независимости Каталонии, сообщает AS.
По сведениям издания, капитан мадридского "Реала" обвинил защитника "Барселоны" в дестабилизации настроений в национальной команде.
Не пропустите: Главный тренер сборной Испании высказался о ситуации с Пике. | http://soccernews.ru
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|7
|11
|8
|Реал Сосьедад
|7
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|Вильярреал
|7
|10
|10
|Леванте
|7
|9
|11
|Сельта Виго
|7
|8
|12
|Хетафе
|7
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|Атлетик Бильбао
|7
|8
|14
|Эспаньол
|7
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|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|7
|3
|20
|Малага
|7
|1