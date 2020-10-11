Между "Реалом" и "Вильярреалом" может случиться конфликт из-за Такефусы Кубо

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Между "Реалом" и "Вильярреалом" может случиться конфликт из-за Такефусы Кубо

Руководство мадридского "Реала" недовольно действиями "Вильярреала" из-за японского полузащитника Такефусы Кубо, сообщает Cadena SER.

В нынешнем сезоне Кубо играет за "подводников" на правах аренды. Футболист сыграл во всех пяти матчах, но выходил на поле только на замену, проведя в общей сложности всего 55 минут.

В прошлом сезоне 19-летний Кубо играл за "Мальорку" на правах аренды, провел за клуб 36 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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