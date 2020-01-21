Между РФС и РПЛ произошел серьезный конфликт из-за переизбрания Прядкина

Теги сергей прядкиналександр дюковрфсрпл

Между РФС и РПЛ произошел серьезный конфликт из-за переизбрания Прядкина

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков остался крайне недоволен досрочными выборами главы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Сергея Прядкина, сообщают "Известия".

По сведениям источника, в РФС намерены добиться признания выборов нелигитимными. Дюков считает, что РПЛ действовала с нарушениями собственного устава, а также регламента РФС. В связи с этим планируется проведение повторных выборов по всем правилам.

Напомним, что 58-летний Прядкин бессменно возглавляет РПЛ с 2007 года. Также он работал в должности временного президента РФС с декабря 2018 года по февраль 2019 года. Стоит отметить, что Прядкин четыре раза избирался на пост президента РПЛ. При этом, на всех четырех выборах чиновник был единственным кандидатом на должность.

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