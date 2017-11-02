Между Роналду и Рамосом появились разногласия

Между ведущим форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду и капитаном его команды Серхио Рамосом появились разногласия.

По сведениям испанской прессы, сразу же после вчерашнего матча, проигранному лондонскому "Тоттенхэму", 31-летний защитник поставил в укор португальцу то, что тот не демонстрирует своей прежней результативности, сбиваясь при это очень часто на индивидуальные действия в ущерб всей команде. В ответ Роналду раскритиковал Рамоса за его неудачные действия в игре в обороне.

Напомним, Перес и Зидан определили четырех игроков, не демонстрирующих прошлогоднего уровня игры. | soccernews.ru