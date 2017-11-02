Между Роналду и Рамосом появились разногласия

Теги реал мадридтоттенхэмкриштиану роналдусерхио рамос

Между Роналду и Рамосом появились разногласияМежду ведущим форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду и капитаном его команды Серхио Рамосом появились разногласия.

По сведениям испанской прессы, сразу же после вчерашнего матча, проигранному лондонскому "Тоттенхэму", 31-летний защитник поставил в укор португальцу то, что тот не демонстрирует своей прежней результативности, сбиваясь при это очень часто на индивидуальные действия в ущерб всей команде. В ответ Роналду раскритиковал Рамоса за его неудачные действия в игре в обороне.

Напомним, Перес и Зидан определили четырех игроков, не демонстрирующих прошлогоднего уровня игры. | soccernews.ru

комментарии
Артем Дзюба

Может трансфер меня на Кристину?

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Кейлор Навас

это всё из-за Касильи!

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Зинедин Зидан

Ребята давайте жить дружно

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Рауль Гонсалез

Позакрывали свои ебальники все

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Кристина Роналду

Повысишь зарплату тогда я тебе отсосу

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Серхио Рамос

Продавай, старый хрыч!

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Флорентино Перес

Завалили свои едапоедальники, иначе обоих продам.

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