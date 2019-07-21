Между Роналду и Сарри произошел конфликт во время матча "Ювентус" - "Тоттенхэм"

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой в матче международного Кубка чемпионов против "Тоттенхэма" (2:3).

Форвард был заменен на 63-й минуте и уходя с поля сказал что-то гневное в адрес главного тренера команды Маурицио Сарри. В этой встрече португалец отметился голом на 60-й минуте.

Il timore quando sei un allenatore che ha appena sostituito Cristiano pic.twitter.com/dCUjWKnxIL — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 21 июля 2019 г.

34-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2022 года.

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