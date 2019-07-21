Между Роналду и Сарри произошел конфликт во время матча "Ювентус" - "Тоттенхэм"

1 Теги ювентусмаурицио сарритоттенхэмкриштиану роналду

Между Роналду и Сарри произошел конфликт во время матча "Ювентус" - "Тоттенхэм"

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой в матче международного Кубка чемпионов против "Тоттенхэма" (2:3).

Форвард был заменен на 63-й минуте и уходя с поля сказал что-то гневное в адрес главного тренера команды Маурицио Сарри. В этой встрече португалец отметился голом на 60-й минуте.

34-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. В минувшем сезоне он провел за клуб 43 матча во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с туринским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Легендарный тренер оценил возможный переход Икарди в "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ну,ghzvj djqyf

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Рубин" в меньшинстве обыграл "Динамо" благодаря голу на 93-й минуте

"Рубин" в меньшинстве обыграл "Динамо" благодаря голу на 93-й минуте

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов