Между Солари и Иско произошел очередной конфликт

Теги реал мадридискосантьяго солари

Между Солари и Иско произошел очередной конфликт

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари инициировал дисциплинарное разбирательство в отношении полузащитника Иско, который отказался ехать в автобусе вместе с партнерами по команде на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аяксом" (1:4), сообщает журналист Хосе Луис Санчес в своем твиттере.

Таким образом, Иско может понести дополнительное наказание за свой поступок.

Напомним, что хавбек добрался на стадион самостоятельно, будучи разочарованным решением Солари оставить его вне заявки на матч с "Аяксом". Ранее между игроком и тренером уже был конфликт из-за лишнего веса Иско.

Не пропустите: Солари рассказал, почему Иско имеет мало игровой практики в "Реале". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 10 марта

Главные новости дня: 10 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 27 63
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 27 56
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 27 51
4 Хетафе Хетафе 27 45
5 Алавес Алавес 27 41
6 Севилья Севилья 27 40
7 Валенсия Валенсия 27 39
8 Бетис Бетис 27 39
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 27 35
10 Эйбар Эйбар 27 35
11 Эспаньол Эспаньол 27 34
12 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 27 34
13 Леганес Леганес 27 33
14 Жирона Жирона 27 31
15 Леванте Леванте 27 30
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 27 26
17 Вильярреал Вильярреал 27 26
18 Сельта Виго Сельта Виго 27 25
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 27 23
20 Уэска Уэска 27 22
Полная таблица

топ-5 тегов