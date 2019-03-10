Между Солари и Иско произошел очередной конфликт

Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари инициировал дисциплинарное разбирательство в отношении полузащитника Иско, который отказался ехать в автобусе вместе с партнерами по команде на ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Аяксом" (1:4), сообщает журналист Хосе Луис Санчес в своем твиттере.

Таким образом, Иско может понести дополнительное наказание за свой поступок.

Напомним, что хавбек добрался на стадион самостоятельно, будучи разочарованным решением Солари оставить его вне заявки на матч с "Аяксом". Ранее между игроком и тренером уже был конфликт из-за лишнего веса Иско.

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