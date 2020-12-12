Между Тедеско и вратарем "Сочи" произошел конфликт (видео)

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Между Тедеско и вратарем "Сочи" произошел конфликт (видео)

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско и вратарь "Сочи" Сослан Джанаев поругались после окончания матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

В подтрибунном помещении Тедеско предъявил голкиперу претензии Джанаеву за симуляцию и затяжку времени, а затем спросил у вратаря на русском языке: "Сколько денег?!" В ответ Джанаев заявил: "Ты что рассказываешь?"

Напомним, что "Сочи" обыграл "Спартак" в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте забил эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа.

Не пропустите: РПЛ сделала официальное заявление по поводу конфликта после матча "Сочи" - "Спартак". | http://soccernews.ru
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