Между Тедеско и вратарем "Сочи" произошел конфликт (видео)

Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско и вратарь "Сочи" Сослан Джанаев поругались после окончания матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги.

В подтрибунном помещении Тедеско предъявил голкиперу претензии Джанаеву за симуляцию и затяжку времени, а затем спросил у вратаря на русском языке: "Сколько денег?!" В ответ Джанаев заявил: "Ты что рассказываешь?"

Напомним, что "Сочи" обыграл "Спартак" в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте забил эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа.

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