Между Вальверде и Месси появились разногласия

Теги эрнесто вальверделионель мессибарселоналас пальмас

Между Вальверде и Месси появились разногласияМежду главным тренером каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде и ведущим форвардом его команды Лионелем Месси появились разногласия.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых", учитывая нагрузку, которая ложится на его главного бомбардира, намеревался предоставить ему отдых в сегодняшнем матче Ла Лиги против "Лас-Пальмаса". Однако аргентинец в ответ заявил, что намерен принять участие в поединке.

Напомним, дубль Месси и ассист помогли "Барселоне" разгромить "Лас-Пальмас". | soccernews.ru

комментарии
Дмитрий

Это разногласие? Тренер предложил футболисту отдохнуть, если он устал. Игрок ответил, что абсолютно готов.

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Я

А он сможет потом на 100% ЛЧ отбегать?

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