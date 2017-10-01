Между Вальверде и Месси появились разногласия

Между главным тренером каталонской "Барселоны" Эрнесто Вальверде и ведущим форвардом его команды Лионелем Месси появились разногласия.

Как информирует испанская пресса, наставник "сине-гранатовых", учитывая нагрузку, которая ложится на его главного бомбардира, намеревался предоставить ему отдых в сегодняшнем матче Ла Лиги против "Лас-Пальмаса". Однако аргентинец в ответ заявил, что намерен принять участие в поединке.

Напомним, дубль Месси и ассист помогли "Барселоне" разгромить "Лас-Пальмас". | soccernews.ru