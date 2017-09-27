Между Зиданом и Иско сохраняются натянутые отношения

Между главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом и полузащитником его команды Иско сохраняются натянутые отношения.

Как информирует испанская пресса, 24-летний хавбек до сих пор держит обиду на своего наставника за то, что тот в прошлом сезоне необоснованно не предоставлял ему игрового времени в достаточном количестве. В свою очередь, сам француз не предпринимает никаких попыток, чтобы сгладить сложившуюся ситуацию.

Напомним, Дракслер близок к переходу в "Реал". | soccernews.ru