Международный кубок чемпионов: "Милан" и дортмундская "Боруссия" открывают китайскую лигу
"Милан" – "Боруссия" Д
Стадион: "Тяньхэ" (Гуанчжоу, Китай)
Начало матча: 14:20
Арбитр: Ма Нинг (Китай)
По хорошей традиции в середине лета накануне нового календарного сезона среди больших клубов проводится соревнование, которое именуется Международным кубком чемпионов. Турнир проходит в трех разных странах с целью еще большей популяризации спорта номер один и футбольных брендов, а для участвующих команд – это, прежде всего, великолепный способ набрать форму, наиграть состав и много всего другого через игры с топ-оппонентами. На этот раз кубки разыгрываются в так называемых американской, сингапурской и китайской лигах. С последней, собственно, все и начнется. Футбольный балл откроется в городе Гуанчжоу матчем между нашумевшим в последнее время "Миланом" и дортмундской "Боруссией".
В прошлом году обе команды также принимали участие в Международном кубке. Правда, тогда представляли разные лиги. Немецкие "шмели" победили в китайской группе в компании с двумя манчестерскими грандами. Ну а "россонери" заняли всего восьмую строчку, среди десяти команд смежной американской и европейской лиг.
Правда, уж большому такому значению результаты тех или иных коллективов не стоит придавать. Все-таки соревнование носит товарищеский статус. Тем не менее, к предстоящей итальянско-немецкой дуэли будет повышенный интерес. В том числе и потому, что "Милан" с приходом новых владельцев начал серьезно обновляться, приобретая один за другим на трансферном рынке футболистов высочайшего класса, в том числе и делая слабее своих прямых конкурентов в Серии А. На "Боруссию" интересно будет понаблюдать с новым главным тренером у руля – Петером Босом. Ведь после ухода Томаса Тухеля именно нидерландскому специалисту было доверено взять шествие над дортмундцами.
Интересные факты противостояния "Милана" и "Боруссии":
"Милан" и дортмундская "Боруссия" пять раз между собой выясняли отношения. Три победы на счету "россонери", а две – в копилке "шмелей".
Последняя очная встреча команд датирована мартом 2003. Тогда в рамках второго группового раунда Лиги чемпионов дортмундцы на стадионе "Сан Сиро" взяли верх над миланцами со счетом 1:0.
На данный момент разница между командами в рейтинге УЕФА колоссальная. "Милан" располагается на 41-й строчке, в то время, как "Боруссия" занимает текущее седьмое место.
Ориентировочные составы на игру:
Милан: Доннарумма, Абате, Сапата, Мусаккио, Родригес, Кесси, Соса, Чалханоглу, Бонавентура, Борини, Бакка
Боруссия: Вайденфеллер, Пищек, Топрак, Бартра, Шмельцер, Роде, Шахин, Кастро, Дембеле, Шюррле, Обамеянг
Прогноз на матч "Милан" – "Боруссия":
На товарищеские игры, а тем более на предсезонные ставить всегда неоправданно рискованно. Представить, как сложиться предстоящий поединок просто невозможно и явного фаворита, естественно, нет. Но все же букмекеры небольшое преимущество отдают немецкому клубу. На победу "Боруссии" выставлен коэффициент 2.1, а виктория "Милана" в среднем оценивается в 3.1.
Богдан Архипенко
Также читайте: Спортдир "Милана" назвал двух лучших центрбеков мира | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Стали известны стартовые составы "Милана" и дортмундской "Боруссии" на матч в рамках Международного кубка чемпионов
-
Феллер назвал главную задачу "Байера" на предстоящий сезон
-
Гетце назвал футболиста, который больше всего похож на него своей игрой
-
Анчелотти: "Мы брали Хамеса не для замены кому-то"
-
Бербатов может перебраться в Индию
-
Де Шильо близок к переходу в "Ювентус"
-
Агент Ригони подтвердил интерес "Зенита" к своему клиенту
-
Моуринью рассказал о травмах Маты и Дармиана
-
Ключевой защитник "Лестера" пропустит начало сезона
-
"Валенсия" интересуется Кондогбия
-
Гетце: "Очень приятно вновь быть вместе с коллективом"
-
Лассана Диарра стал игроком "Аль-Джазиры"
-
Ди Мария хочет остаться в ПСЖ
-
Луческу может возглавить "Лудогорец"
-
Венгер побил рекорд Алекса Фергюсона
-
Алеиш Видаль отказал "Ювентусу"
-
Махрез согласился перейти в "Рому"
-
Лукаку забил дебютный гол за "Манчестер Юнайтед"
-
В "Барселоне" не собираются отпускать Неймара
-
В "Боруссии" опровергли слухи об уходе Обамеянга
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|14
|2
|ПСЖ
|6
|12
|3
|Лудогорец
|6
|3
|4
|Базель
|6
|2
|Группа B
|М
|О
|1
|Наполи
|6
|11
|2
|Бенфика
|6
|8
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Динамо Киев
|6
|5
|Группа C
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|15
|2
|Манчестер Сити
|6
|9
|3
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|5
|4
|Селтик
|6
|3
|Группа D
|М
|О
|1
|Атлетико Мадрид
|6
|15
|2
|Бавария Мюнхен
|6
|12
|3
|Ростов
|6
|5
|4
|ПСВ
|6
|2
|Группа E
|М
|О
|1
|Монако
|6
|11
|2
|Байер Леверкузен
|6
|10
|3
|Тоттенхэм
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|14
|2
|Реал Мадрид
|6
|12
|3
|Легия Варшава
|6
|4
|4
|Спортинг Лиссабон
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Лестер Сити
|6
|13
|2
|Порту
|6
|11
|3
|Копенгаген
|6
|9
|4
|Клуб Брюгге
|6
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|14
|2
|Севилья
|6
|11
|3
|Олимпик Лион
|6
|8
|4
|Динамо Загреб
|6
|0