Международный кубок чемпионов: "Милан" и дортмундская "Боруссия" открывают китайскую лигу

"Милан" – "Боруссия" Д

Стадион: "Тяньхэ" (Гуанчжоу, Китай)

Начало матча: 14:20

Арбитр: Ма Нинг (Китай)

По хорошей традиции в середине лета накануне нового календарного сезона среди больших клубов проводится соревнование, которое именуется Международным кубком чемпионов. Турнир проходит в трех разных странах с целью еще большей популяризации спорта номер один и футбольных брендов, а для участвующих команд – это, прежде всего, великолепный способ набрать форму, наиграть состав и много всего другого через игры с топ-оппонентами. На этот раз кубки разыгрываются в так называемых американской, сингапурской и китайской лигах. С последней, собственно, все и начнется. Футбольный балл откроется в городе Гуанчжоу матчем между нашумевшим в последнее время "Миланом" и дортмундской "Боруссией".

В прошлом году обе команды также принимали участие в Международном кубке. Правда, тогда представляли разные лиги. Немецкие "шмели" победили в китайской группе в компании с двумя манчестерскими грандами. Ну а "россонери" заняли всего восьмую строчку, среди десяти команд смежной американской и европейской лиг.

Правда, уж большому такому значению результаты тех или иных коллективов не стоит придавать. Все-таки соревнование носит товарищеский статус. Тем не менее, к предстоящей итальянско-немецкой дуэли будет повышенный интерес. В том числе и потому, что "Милан" с приходом новых владельцев начал серьезно обновляться, приобретая один за другим на трансферном рынке футболистов высочайшего класса, в том числе и делая слабее своих прямых конкурентов в Серии А. На "Боруссию" интересно будет понаблюдать с новым главным тренером у руля – Петером Босом. Ведь после ухода Томаса Тухеля именно нидерландскому специалисту было доверено взять шествие над дортмундцами.

Интересные факты противостояния "Милана" и "Боруссии":

"Милан" и дортмундская "Боруссия" пять раз между собой выясняли отношения. Три победы на счету "россонери", а две – в копилке "шмелей".

Последняя очная встреча команд датирована мартом 2003. Тогда в рамках второго группового раунда Лиги чемпионов дортмундцы на стадионе "Сан Сиро" взяли верх над миланцами со счетом 1:0.

На данный момент разница между командами в рейтинге УЕФА колоссальная. "Милан" располагается на 41-й строчке, в то время, как "Боруссия" занимает текущее седьмое место.

Ориентировочные составы на игру:

Милан: Доннарумма, Абате, Сапата, Мусаккио, Родригес, Кесси, Соса, Чалханоглу, Бонавентура, Борини, Бакка

Боруссия: Вайденфеллер, Пищек, Топрак, Бартра, Шмельцер, Роде, Шахин, Кастро, Дембеле, Шюррле, Обамеянг

Прогноз на матч "Милан" – "Боруссия":

На товарищеские игры, а тем более на предсезонные ставить всегда неоправданно рискованно. Представить, как сложиться предстоящий поединок просто невозможно и явного фаворита, естественно, нет. Но все же букмекеры небольшое преимущество отдают немецкому клубу. На победу "Боруссии" выставлен коэффициент 2.1, а виктория "Милана" в среднем оценивается в 3.1.

Богдан Архипенко

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