Международный Кубок Чемпионов отменили из-за коронавируса
Официальный сайт Международного Кубка Чемпионов объявил об отмене турнира, запланированного на лето 2020 года.
МКЧ, который проводился с 2013 года преимущественно в США и Азии, не состоится из-за пандемии коронавируса.
Организаторы соревнования подчеркнули, что не могут рисковать здоровьем и безопасностью участников. Кроме того, большой проблемой стала неопределённость с международным календарём.
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|Фиорентина
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