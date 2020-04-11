Международный Кубок Чемпионов отменили из-за коронавируса

Официальный сайт Международного Кубка Чемпионов объявил об отмене турнира, запланированного на лето 2020 года.

МКЧ, который проводился с 2013 года преимущественно в США и Азии, не состоится из-за пандемии коронавируса.

Организаторы соревнования подчеркнули, что не могут рисковать здоровьем и безопасностью участников. Кроме того, большой проблемой стала неопределённость с международным календарём.

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