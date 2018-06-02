Междусобойчик дружеских стран: Австрия примет чемпиона мира – Германию
Австрия – Германия
Стадион: "Вёртерзе" (Клагенфурт, Австрия)
Начало матча: 19:00
Арбитр: Павел Краловец (Чехия)
С момента назначения Франко Фоды на пост главного тренера сборной Австрии в ноябре прошлого года альпийская команда имеет стопроцентный результат – четыре победы в четырех товарищеских матчах и всего один пропущенный гол. После выигрышей у Уругвая, Словении и Люксемубрга австрийцы в минувшую среду минимально одолели хозяев будущего мундиаля – сборную России (1:0). Одолели абсолютно по делу, ибо команда Станислава Черчесова в тот вечер в створ ворот не била.
Такие результаты прибавляют Австрии оптимизма перед двумя июньскими спаррингами с самыми титулованными командами планеты – Германией и Бразилией, а также стартующей в сентябре Лигой наций. Если Фода сможет сохранить такие форму и атмосферу в своеи коллективе, то у него будут все шансы добиться успеха в квалификации к Евро-2020.
Германия, ставшая единственной сборной в отборочном турнире ЧМ, выигравшей все матчи, затем в четырех контрольных поединках, где ее соперниками были исключительно экс-чемпионы мира, не смогла одержать ни одной победы, трижды сыграв вничью и уступив Бразилии. После игры с австрийцами тренер бундестим Йоахим Лёв назовет четырех игроков, которые не поедут в Россию.
Казалось бы, проходной спарринг становится чуть ли не матчем четырехлетия для лучшего вратаря прошлого мирового первенства Мануэля Нойера. Лёв дал понять, что возьмет Ману в Россию только в качестве первого голкипера. Тренер заранее объявил, что Нойер начнет игру с австрийцами в стартовом составе, и всем поклонникам его невероятного таланта остается скрестить пальцы в надежде, что нога вратаря не подведет.
Интересные факты противостояния сборных Австрии и Германии:
Германия является непобедимой командой для австрийцев в новом тысячелетии (6 побед Бундестима)
В последний раз команды встречались в квалификации к Чемпионату Мира 2014 года – тогда сборная Германии дважды обыграла Австрию с общим счетом 5:1
Сборная Австрии после смены тренера провела 4 игры и все их выиграла
Сборная Германии сыграла четыре встречи после завершения квалификации, и только в одной из них было забито более двух голов
Ориентировочные составы на игру:
Австрия: Линднер – Прёдль, Драгович, Хинтереггер, Бауэр, Баумгартлингер, Алаба, Шепф, Гриллич, Бургшталлер, Арнаутович.
Германия: Нойер – Киммих, Рюдигер, Гинтер, Хектор, Хедира, Гюндоган, Озил, Дракслер, Ройс, Вернер.
Прогноз на матч Австрия – Германия:
Сборная Германии однозначно является фаворитом встречи. Кроме того, что немцы превосходят соперника в классе, они еще и более сыграны. Сборная Австрии здорово смотрится в товарищеских матчах, поэтому легко немцам точно не будет.
Букмекеры ставят на Бундестим, за победу которой предлагают средний коэффициент 1.56 баллов, в то же время успех австрийцев оценивается в 6.00 баллов. На ничейный исход предлагается коэффициент 4.45 баллов.
Александр Никитин | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
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|0
|0
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|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
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|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
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|0
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|0
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|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
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|2
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|0
|3
|Исландия
|0
|0
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|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
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|0
|0
|3
|Сербия
|0
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|4
|Швейцария
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
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|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
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|Панама
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|0
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|Тунис
|0
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|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
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|0
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|Япония
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|0
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|0
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