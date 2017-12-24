Мхитарян близок к переходу в "Интер"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян в скором времени может присоединиться к "Интеру".

Как сообщает Daily Star, "неррадзури" хотят арендовать игрока с опцией выкупа. Сам футболист намерен покинуть "МЮ" из-за нехватки игровой практики.

В текущем сезоне Мхитарян провел 18 матчей, забил два гола и отдал 6 ассистов.

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