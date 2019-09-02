Мхитарян близок к переходу в "Рому"
Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян может перейти в "Рому", сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, римский клуб согласовал аренду футболиста с правом последующего выкупа.
В прошлом сезоне 30-летний Мхитарян провел за "Арсенал" 49 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с "канонирами" действует до лета 2021 года.
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