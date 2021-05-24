Мхитарян близок к продлению контракта с "Ромой"

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Мхитарян близок к продлению контракта с "Ромой"Фото: инстаграм Мхитаряна/Автор неизвестен

Как сообщает журналист SportItalia Альфредо Педулла, полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян близок к продлению контракта с клубом.

По данным источника, стороны провели успешные переговоры относительно будущего. Ожидается, что Мхитарян продлит контракт на 2 года.

Один из них – опция на год по текущему соглашению, о втором годе договорились во время переговоров.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Моуринью дал добро на продление контракта Мхитаряна.

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