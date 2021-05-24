Мхитарян близок к продлению контракта с "Ромой"
Фото: инстаграм Мхитаряна/Автор неизвестен
Как сообщает журналист SportItalia Альфредо Педулла, полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян близок к продлению контракта с клубом.
По данным источника, стороны провели успешные переговоры относительно будущего. Ожидается, что Мхитарян продлит контракт на 2 года.
Один из них – опция на год по текущему соглашению, о втором годе договорились во время переговоров.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что Моуринью дал добро на продление контракта Мхитаряна.
Также не пропустите: Гвардиола прокомментировал назначение Матеу Лаоса на финал ЛЧ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Федун прокомментировал назначение Витории
-
Хоакин продлил контракт с "Бетисом"
-
Коман хочет контракт с зарплатой в два раза выше нынешней
-
Мхитарян близок к продлению контракта с "Ромой"
-
1
Гвардиола прокомментировал назначение Матеу Лаоса на финал ЛЧ
-
1
"Тоттенхэм" думает над возвращением Почеттино
-
"Реал" готов расстаться с Азаром и Бэйлом
-
Чалханоглу высказался о своем будущем
-
Чалханоглу может продолжить карьеру в "Зените"
-
1
Роналду не попал в символическую сборную Серии А по версии CIES
-
Эрлинг Холанд - первый игрок с 1997 года, который забил 40+ голов до 21 года
-
Черданцев прокомментировал назначение Витории в "Спартак"
-
ЦСКА отреагировал на назначение Витории на пост наставника "Спартака"
-
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" поборются за защитника сборной Испании
-
УЕФА показал трофей Лиги конференций (видео)
-
Умтити отказался уходить из "Барселоны"
-
"Спартак" объявил о назначении нового главного тренера
-
Алаба точно перейдет в "Реал". Трансфер не зависит от будущего Зидана
-
2
Месси в 8-й раз забил больше голов за сезон, чем Роналду
-
2
Роналду и Малиновский вошли в символическую сборную Серии А по версии Opta
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17