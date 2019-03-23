Мхитарян близок к уходу из "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян летом может покинуть лондонский клуб, сообщает Transfermarketweb.

По информации источника, руководство "канониров" рассматривает вариант с продажей 30-летнего армянина по окончании текущего сезона.

Действующий контракт между сторонами истекает в 2021 году.

В этом сезоне Мхитарян сыграл за "Арсенал" 28 матчей, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

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