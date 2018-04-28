Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян близок к возвращению в строй.

Как сообщает официальный твиттер "канониров", 29-летний армянин уже приступил к тренировкам с мячом.

Напомним, что Мхитарян восстанавливается после травмы связок колена, в связи с чем не играет с 5 апреля.

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