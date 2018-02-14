Мхитарян: "Большое счастье играть рядом с Озилом"

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Мхитарян: "Большое счастье играть рядом с Озилом"

Новичок "Арсенала" Генрих Мхитарян расхвалил своего одноклубника Месута Озила.

"Все знают, что Озил - один из лучших футболистов в мире. Большое счастье играть рядом с ним. Он хорошо разбирается в футбольной тактике, у него отличное видение поля, потрясающая техника, он лучший на своей позиции" - приводит слова Мхитаряна Sky Sports.

Напомним, что Мхитарян присоединился к "Арсеналу" во время прошедшего зимнего окна.

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