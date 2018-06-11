Мхитарян дал совет Головину

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Мхитарян дал совет Головину

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, комментируя будущее хавбека ЦСКА Александра Головина, дал совет перспективному футболисту относительно его карьеры.

"В России меня постоянно спрашивают про Головина, мол, стоит ли ему уходить из ЦСКА. На этот счёт могу сказать одно: если Головин действительно захочет уйти в европейский чемпионат, нужно выбирать такой клуб, где он будет играть, а не сидеть на лавке. Понятно, что все грезят о "Реале" или "Барселоне", но надо чётко понимать, что переход в клуб такого уровня может просто погубить игрока. Надо играть, набираться опыта и быть готовым к тому, чтобы сделать второй шаг - уже на более высокий и серьёзный уровень" - сказал Мхитарян.

Напомним, что на Головина претендуют "Монако", "Ювентус", "Милан", "Наполи", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

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Комментарии
alex

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