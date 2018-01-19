Мхитарян эмоционально попрощался с партнёрами по "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедгенрих мхитарян

Мхитарян эмоционально попрощался с партнёрами по "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян в пятницу попрощался с партнёрами по команде на базе в Каррингтоне.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в стане "красных дьяволов", прощание проходило со слезами на глазах, так как многие игроки "МЮ" очень хорошо относятся к армянскому хавбеку.

Напомним, что Мхитарян вскоре перейдёт в "Арсенал" в обмен на чилийского форварда "канониров" Алексиса Санчеса.

Не пропустите: Моуринью высказался о ситуации с обменом Санчеса на Мхитаряна. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Полет "сорок" на "Этихад": "Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 23 62
2 Манчестер Юнайтед 23 50
3 Ливерпуль 23 47
4 Челси 23 47
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 23 23
17 Саутгемптон 23 21
18 Сток Сити 23 20
19 Вест Бромвич Альбион 23 19
20 Суонси Сити 23 17
Полная таблица

топ-5 тегов