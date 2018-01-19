Мхитарян эмоционально попрощался с партнёрами по "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян в пятницу попрощался с партнёрами по команде на базе в Каррингтоне.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в стане "красных дьяволов", прощание проходило со слезами на глазах, так как многие игроки "МЮ" очень хорошо относятся к армянскому хавбеку.
Напомним, что Мхитарян вскоре перейдёт в "Арсенал" в обмен на чилийского форварда "канониров" Алексиса Санчеса.
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|3
|Ливерпуль
|23
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|4
|Челси
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|5
|Тоттенхэм
|23
|44
|6
|Арсенал Лондон
|23
|39
|7
|Бернли
|23
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|23
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|9
|Эвертон
|23
|27
|10
|Уотфорд
|23
|26
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|25
|12
|Кристал Пэлас
|23
|25
|13
|Борнмут
|23
|24
|14
|Хаддерсфилд Таун
|23
|24
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|23
|16
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|23
|23
|17
|Саутгемптон
|23
|21
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|Вест Бромвич Альбион
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