Мхитарян эмоционально попрощался с партнёрами по "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян в пятницу попрощался с партнёрами по команде на базе в Каррингтоне.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в стане "красных дьяволов", прощание проходило со слезами на глазах, так как многие игроки "МЮ" очень хорошо относятся к армянскому хавбеку.

Напомним, что Мхитарян вскоре перейдёт в "Арсенал" в обмен на чилийского форварда "канониров" Алексиса Санчеса.

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