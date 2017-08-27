Мхитарян: "Это не первый матч, когда замены тренера срабатывают"

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Мхитарян: "Это не первый матч, когда замены тренера срабатывают"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян прокомментировал победу над "Лестером" (2:0).

"Да, я снова отдал голевую передачу. Очень рад и воодушевлен. Благодарен своим партнерам по команде. Буду продолжать в том же темпе, надеюсь, в других поединках я забью больше голов и отдам больше голевых передач.

Это не первый матч, когда замены тренер срабатывают. Даже в прошлом году в первой игре Моуринью сделал правильные замены. Рад, что вышедшие на замену игроки помогают команде забивать голы и побеждать" - приводит слова Мхитаряна официальный сайт клуба.

Смотрите также обзор матча "МЮ" - "Лестер". | http://soccernews.ru

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