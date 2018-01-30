Мхитарян: "Футбол "Арсенала" - мечта для игроков, предпочитающих атаку"

Теги арсенал лондонгенрих мхитарян

Мхитарян: "Футбол "Арсенала" - мечта для игроков, предпочитающих атаку"Новичок "Арсенала" Генрих Мхитарян рассказал о своем решении перейти в лондонский клуб.

"Очень важно, когда тренер тебя уважает. Венгер - требовательный специалист, ему нравится, когда игроки открывают в себе что-то новое. Он стал одной из причин моего перехода в "Арсенал". Все знают, что это прекрасный специалист. Я давно знаком с ним, в своем решении даже не сомневался. Считаю, что футбол "Арсенала" - мечта для игроков, предпочитающих атаку", - сказал армянин.

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