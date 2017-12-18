Мхитарян готов перейти в "Интер"

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Мхитарян готов перейти в "Интер"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян готов перейти в миланский "Интер", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, армянский хавбек поручил своему агенту Мино Райоле передать руководству "нерадзурри", что он согласен перебраться в Италию.

Теперь клубам предстоит договориться об условиях перехода - рассматриваются варианты с полноценным трансфером и с арендой. 

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