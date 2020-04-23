Мхитарян готов пойти на финансовые потери, чтобы остаться в "Роме"
Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян хочет остаться в "Роме", за которую он выступает на правах аренды, сообщает Daily Mail.
По сведениям издания, футболист готов пойти на уменьшение зарплаты, чтобы остаться в римском клубе, который готов выкупить его трансфер. В настоящее время зарплата хавбека составляет около девяти миллионов евро в год.
В нынешнем сезоне 31-летний Мхитарян провел за "Рому" 20 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Арсеналом" действует до лета 2021 года. Ранее он играл за "Сан-Паулу", "Пюник", донецкие "Металлург" и "Шахтер", дортмундскую "Боруссию" и "Манчестер Юнайтед".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
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