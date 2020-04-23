Мхитарян готов пойти на финансовые потери, чтобы остаться в "Роме"

Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян хочет остаться в "Роме", за которую он выступает на правах аренды, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболист готов пойти на уменьшение зарплаты, чтобы остаться в римском клубе, который готов выкупить его трансфер. В настоящее время зарплата хавбека составляет около девяти миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 31-летний Мхитарян провел за "Рому" 20 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с "Арсеналом" действует до лета 2021 года. Ранее он играл за "Сан-Паулу", "Пюник", донецкие "Металлург" и "Шахтер", дортмундскую "Боруссию" и "Манчестер Юнайтед".

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