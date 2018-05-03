Мхитарян готов сыграть с "Атлетико"

Полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян готов сыграть в ответном полуфинальном матче Лиги Европы против "Атлетико", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, функциональная готовность 29-летнего армянина позволяет ему принять участие в поединке с "матрасниками", поэтому он вместе с командой полетел в Мадрид.

Напомним, что матч "Атлетико" - "Арсенал" состоится сегодня в 22:05 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru