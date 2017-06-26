Мхитарян: "Готовы отдаться за Моуринью на 100%"

Теги жозе моуриньюманчестер юнайтедгенрих мхитарян

Мхитарян: "Готовы отдаться за Моуринью на 100%"Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян высказался о работе главного тренера своей команды Жозе Моуринью.

"Жозе - победитель. Он очень упорно трудится, чтобы одерживать победы в каждой игре и излучать уверенность. Мы все готовы отдаться за него на 100%", - приводит слова 28-летнего хавбека "красных дьяволов" SquawkaNews.

Напомним, сегодня скончался отец Моуринью. | soccernews.ru

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