Мхитарян: "Готовы отдаться за Моуринью на 100%"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян высказался о работе главного тренера своей команды Жозе Моуринью.

"Жозе - победитель. Он очень упорно трудится, чтобы одерживать победы в каждой игре и излучать уверенность. Мы все готовы отдаться за него на 100%", - приводит слова 28-летнего хавбека "красных дьяволов" SquawkaNews.

Напомним, сегодня скончался отец Моуринью. | soccernews.ru