Мхитарян: "Хочу стать легендой "Арсенала"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян рассказал о целях, которых он хочет добиться, выступая за "канониров".

"Я хочу записать свое имя в историю "Арсенала", стать легендой клуба. Я хочу забивать голы, ассистировать партнерам и выигрывать трофеи, чтобы фанаты были счастливы", - приводит слова 29-летнего хавбека FourFourTwo.

Напомним, сегодня "Арсенал" сыграет против ЦСКА. | soccernews.ru