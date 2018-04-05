Мхитарян: "Хочу стать легендой "Арсенала"

Теги арсенал лондонгенрих мхитарян

Мхитарян: "Хочу стать легендой "Арсенала"Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян рассказал о целях, которых он хочет добиться, выступая за "канониров".

"Я хочу записать свое имя в историю "Арсенала", стать легендой клуба. Я хочу забивать голы, ассистировать партнерам и выигрывать трофеи, чтобы фанаты были счастливы", - приводит слова 29-летнего хавбека FourFourTwo.

Напомним, сегодня "Арсенал" сыграет против ЦСКА. | soccernews.ru

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