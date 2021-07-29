Мхитарян и Пепе подрались в товарищеском матче (видео)

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Мхитарян и Пепе подрались в товарищеском матче (видео)

Фото: инстаграм Генриха Мхитаряна/Автор неизвестен

Армянский полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян подрался с португальским защитником "Порту" Пепе во время товарищеского поединка.

В одном из эпизодов Мхитарян принял передачу в центре поля, а Пепе не успел к мячу и ударил армянина локтем в лицо. После этого оба игрока упали и Мхитарян ударил Пепе ногой. К обоим футболистам сразу же сбежались одноклубники и на поле возникла потасовка.

Поединок "Порту" - "Рома" состоялся 28 июля и завершился вничью со счетом 1:1. Счет на 56-й минуте открыл защитник римлян Джанлука Витинья, но в концовке "драконов" от поражения спас полузащитник Витинья.

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