Мхитарян - игрокам "Арсенала": "Моё сердце с вами"

Хавбек "Арсенала" Генрих Мхитарян написал в твиттере обращение к одноклубникам перед финальным матчем Лиги Европы с "Челси".

"Вперед, "Арсенал"! Выходите и завоюйте этот трофей для наших фанатов, клуба, для наших родных. Моё сердце с вами", - написал Мхитарян.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении связался с игроком и выразил поддержку.

Напомним, футболист отказался ехать на финал турнира из-за конфликта Армении и Азербайджана. Игрок переживает о своей безопасности.

Матч начнется - в 22:00 (мск).

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