Мхитарян из-за травмы выбыл на долгий срок

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Мхитарян из-за травмы выбыл на долгий срок

Хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян из-за травмы выбыл на долгий срок. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Напомним, футболист получил повреждение 5 января в матче 18-го тура Серии А с "Торино" (0:2). У 30-летнего полузащитника диагностирована травма левого бедра.

По данным издания, Мхитарян выбыл на длительное время. Сроки восстановления станут известны после дополнительного медицинского обследования.

Футболист перешел в "Рому" из "Арсенала" на правах аренды в начале осени 2019 года. В этом сезоне он забил 3 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах.

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