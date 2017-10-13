Мхитарян: "Клопп очень сильно поработал над моим психологическим состоянием"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян поблагодарил Юргена Клоппа за помощь в дортмундской "Боруссии".

"Когда я приехал в Дортмунд, Клопп сказал мне, что нехорошо все время думать о футболе. Я медленно начал понимать, что он имел в виду. Постепенно что-то во мне изменилось. Очень благодарен Клоппу. Он очень сильно поработал над моим психологическим состоянием" - приводит слова Мхитаряна 11 Freunde.

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