Мхитарян: "Клуб сделал хорошие подписания"

Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян остался доволен работой своего клуба на трансферном рынке текущим летом.

"Матич, Линделеф и Лукаку - очень хорошие игроки. Я думаю, они хорошо подходят "Манчестер Юнайтед". Матич проделывает большую работу на поле. Он пытается выйти победителем в борьбе за каждый мяч. Он проделывает большую работу. Лукаку уже забил свои первые мячи, а Линделеф еще успеет показать себя. Поэтому я хочу сказать, что все игроки - хорошие приобретения, и они очень нам помогут", - цитирует 28-летнего хавбека Daile Mail.

Напомним, Мхитарян удивлен продажей Матича "Челси". | soccernews.ru