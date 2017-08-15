Мхитарян: "Клуб сделал хорошие подписания"

Теги манчестер юнайтедгенрих мхитаряннеманья матичромелу лукакувиктор линделеф

Мхитарян: "Клуб сделал хорошие подписания"Полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Генрих Мхитарян остался доволен работой своего клуба на трансферном рынке текущим летом.

"Матич, Линделеф и Лукаку - очень хорошие игроки. Я думаю, они хорошо подходят "Манчестер Юнайтед". Матич проделывает большую работу на поле. Он пытается выйти победителем в борьбе за каждый мяч. Он проделывает большую работу. Лукаку уже забил свои первые мячи, а Линделеф еще успеет показать себя. Поэтому я хочу сказать, что все игроки - хорошие приобретения, и они очень нам помогут", - цитирует 28-летнего хавбека Daile Mail.

Напомним, Мхитарян удивлен продажей Матича "Челси". | soccernews.ru

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