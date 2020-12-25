Мхитарян - лучший игрок Армении в 2020 году
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян признан игроком года в Армении.
Хавбек "волков" стал победителем голосования, которое проводилось среди тренеров и капитанов команд армянской высшей лиги, а также спортивных журналистов.
Мхитарян набрал 133 балла, опередив Тиграна Барсегяна из "Астаны" (79) и Вагана Бичахчяна из "Жилины" (25).
Стоит отметить, что для Генриха это десятая подобная награда в карьере.
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|63
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|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
|27
|17