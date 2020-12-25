Мхитарян - лучший игрок Армении в 2020 году

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян признан игроком года в Армении.

Хавбек "волков" стал победителем голосования, которое проводилось среди тренеров и капитанов команд армянской высшей лиги, а также спортивных журналистов.

Мхитарян набрал 133 балла, опередив Тиграна Барсегяна из "Астаны" (79) и Вагана Бичахчяна из "Жилины" (25).

Стоит отметить, что для Генриха это десятая подобная награда в карьере.

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