Мхитарян - лучший игрок Армении в 2020 году

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Мхитарян - лучший игрок Армении в 2020 году

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян признан игроком года в Армении.

Хавбек "волков" стал победителем голосования, которое проводилось среди тренеров и капитанов команд армянской высшей лиги, а также спортивных журналистов.

Мхитарян набрал 133 балла, опередив Тиграна Барсегяна из "Астаны" (79) и Вагана Бичахчяна из "Жилины" (25).

Стоит отметить, что для Генриха это десятая подобная награда в карьере.

Не пропустите: Мхитарян лучший среди полузащитников топ-5 лиг Европы. | http://soccernews.ru
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