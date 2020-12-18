Мхитарян лучший среди полузащитников топ-5 лиг Европы
У футболиста 12 очков по системе гол+пас. В прошедшем туре итальянской Серии А, хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян забил очередной гол. Таким образом с начала сезона игрок совершил 12 голевых действий: забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач. Это, на данный момент, лучший результат среди всех полузащитников, выступающих в топ-5 лиг Европы.
Игрок сборной Армении окончательно перешел в римский клуб из лондонского "Арсенала" в сентябре 2020 года. До этого был еще сезон в аренде у римлян. Всего за время выступления за итальянский клуб в Серии А, Мхитарян забил 16 мячей и сделал 10 голевых передач. Еще 2+1 на его счету в Лиге Европы.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17