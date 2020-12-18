Мхитарян лучший среди полузащитников топ-5 лиг Европы

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Мхитарян лучший среди полузащитников топ-5 лиг ЕвропыУ футболиста 12 очков по системе гол+пас. В прошедшем туре итальянской Серии А, хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян забил очередной гол. Таким образом с начала сезона игрок совершил 12 голевых действий: забил 7 мячей и отдал 5 результативных передач. Это, на данный момент, лучший результат среди всех полузащитников, выступающих в топ-5 лиг Европы.

Игрок сборной Армении окончательно перешел в римский клуб из лондонского "Арсенала" в сентябре 2020 года. До этого был еще сезон в аренде у римлян. Всего за время выступления за итальянский клуб в Серии А, Мхитарян забил 16 мячей и сделал 10 голевых передач. Еще 2+1 на его счету в Лиге Европы.

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