Мхитарян, Мане, Салах и Лукаку поспорят за звание лучшего игрока АПЛ в августе

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока Премьер-лиги по итогам августа, сообщает официальный сайт АПЛ.

В число номинантов на награду попали: Фил Джонс, Ромелу Лукаку, Генрих Мхитарян (все - "Манчестер Юнайтед"), Альваро Мората ("Челси"), Мохамед Салах, Садио Мане (оба – "Ливерпуль") и Йонас Лоссль ("Хаддерсфилд").

Победитель будет объявлен 8 сентября.

Не пропустите: Моуринью, Гвардиола и Клопп претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в августе. | http://soccernews.ru