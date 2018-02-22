Мхитарян: "Мне нравится играть с Озилом, он - потрясающий футболист"

Полузащитник лондонского "Арсенала" Генрих Мхитарян высказался о возможности своего одновременного выхода на поле с партнером по команде Месутом Озилом.

"Некоторые люди говорят, что мы не можем играть вместе, но я не могу понять людей, которые это говорят. Мне нравится играть с Месутом, он - потрясающий футболист, я с удовольствием играю с ним рядом. Каждый знает свои качества и способности. Почему нет? Все возможно. Почему мы не можем иметь двух "десяток" на поле?", - цитирует 29-летнего хавбека ESPN.

Напомним, хавбек "Уотфорда" хочет перейти в "Арсенал". | soccernews.ru